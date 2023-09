Anderlecht clôture l’été avec le transfert de Thorgan Hazard : « Je voulais vraiment faire partie de ce projet ».

« J’avais vraiment envie de faire partie de ce projet et j’ai hâte de faire connaissance avec tout le monde et de redécouvrir le championnat belge. Je pense qu’il a évolué. Ce sera une adaptation pour moi, car je suis habitué à la Bundesliga.

« J’ai suivi de près l’évolution du club tout au long de l’été et j’ai été impressionné par le mercato, la qualité du noyau et le discours du club ».

Le Diable Rouge revient donc en Belgique après neuf saisons en Allemagne, où il s’est illustré à Mönchengladbach et à Dortmund. Chez les mauves et blancs, Hazard signe un contrat de trois ans.

Au Lotto Park, l’attaquant de couloir veut retrouver sa place chez les Diables Rouges. Après une dernière saison difficile à Dortmund – il n’a été titularisé que deux fois – Hazard a perdu sa place sous Tedesco.

Un prêt au PSV n’a pas non plus apporté l’élan espéré après le Nouvel An. Hazard s’est montré décisif en marquant un but en finale de la Coupe, mais pour le reste, son impact a été négligeable.

Dix ans après avoir quitté Zulte Waregem, l’international aux 47 sélections veut briller à nouveau dans son pays.