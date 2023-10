AA Gent n’arrive pas à se défaire de RWDM et doit s’aligner sur l’Union, mieux classée.

RWDM-AA Gent en bref :



Defourny est à nouveau le héros



Après le café, l’AA Gent passait à la vitesse supérieure. Il se procurait six excellentes occasions par Julien De Sart, Tissoudali et Fofana. Mais à chaque fois, ce n’était pas pour les Buffalos, qui ne parvenaient pas à tromper Defourny.

Le remplaçant Orban ne parvenait pas non plus à se mettre en évidence et le score restait donc de 1-1. La Gantoise manque une excellente occasion de battre ses poursuivants, le Club Brugge, l’Antwerp et le Racing Genk. Il reste néanmoins co-leader avec 19 points.