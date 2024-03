90 minutes réagit à la question du public : « Pour l’histoire, nous disons oui à Vanhaezebrouck comme successeur de Deila »

Les réflexions sur la possibilité d’une transition entre Club Brugge et KAA Gent

Non pas 90, mais 60 minutes cette fois-ci. Les gars de 90 minutes ont fait acte de présence lors de l’événement podcast en direct de VRT MAX à Malines. On leur a également posé des questions difficiles du public, dont une sur Hein Vanhaezebrouck.

Les mauvais résultats du Club Brugge sous Ronny Deila et la situation actuelle d’Hein Vanhaezebrouck à KAA Gent alimentent des rumeurs étranges.

Un auditeur de 90 minutes s’est interrogé si Vanhaezebrouck serait le successeur idéal de Deila au Club.

« Comme histoire, on dirait tous oui, n’est-ce pas ? » s’interroge Filip Joos, conscient pourtant que cela ne serait pas si logique. « Il y a des supporters du Club Brugge qui posent cette question, les avis peuvent rapidement changer. »

Un remplacement controversé ?

Tuur Dierckx exprime ses doutes. « Ça ne se ferait absolument pas. C’est un bon entraîneur et il a toujours mis en place quelque chose, mais je pense qu’il s’est passé trop de choses dans le passé. Il me semble très audacieux que les supporters du Club demanderaient ça. »

« Tout le monde aimerait le voir se produire. Ce serait une attraction énorme pour la compétition », insiste Joos.

« Je pense qu’il serait un très bon directeur sportif. Il n’y a pas beaucoup de gens qui connaissent le football aussi bien, mais être un entraîneur sous Hein, c’est quand même un rôle difficile. »

Au cœur des spéculations et des passions que suscite le football belge, la question de savoir si Hein Vanhaezebrouck prendrait les rênes du Club Brugge reste pendante. Au-delà des rumeurs, cette possibilité évoque un réel désir de voir s’opérer des changements dynamiques dans la hiérarchie du football belge. L’expérience et l’expertise de Vanhaezebrouck sont incontestables, et son potentiel impact sur Club Brugge pourrait être une aventure fascinante pour les fans et une véritable révolution pour le club. Seul le temps nous dira si cette idée devient réalité ou si elle restera dans le domaine des conjectures des aficionados du ballon rond.

