2 buts dans les 2 dernières minutes : STVV effraie les non-matchs avec une fin de match palpitante contre RWDM

Remarquable : J’espère que la compagnie était agréable, les boissons savoureuses et bon marché, et les sièges confortables pendant la première mi-temps. Nous n’avons pas eu l’occasion de voir du football pendant cette période, et nous avons été récompensés par un (1) seul tir au but : un tir d’Ito sur lequel Defourny s’est trouvé juste au-dessus.

Homme du match : Personne ne s’est autant battu aujourd’hui que Hashioka Daiki. Il souffrait déjà de crampes pendant le temps réglementaire, mais après 96 minutes, il a encore trouvé la force et l’énergie de sauter au-dessus d’un Brussler pour marquer le but de la victoire.

Insomnie



Il ne fallait pas s’attendre à plus de la part de deux équipes aux séries négatives, mais cela déçoit à chaque fois. STVV a obtenu huit points contre OH Leuven et Union, RWDM a créé les prémices d’un traumatisme en prolongation dans la même période.

Prolongations football



Soudain, le RWDM pouvait jouer au football, quitter sa propre moitié de terrain et ses positions, faire preuve d’initiative. Le footballeur Xavier Mercier entrait en jeu et, au cœur de la prolongation, montrait d’un coup de tête à Cacapa pourquoi son numéro se trouvait du mauvais côté du tableau des remplacements. Gueye était bien placé au centre pour le centre, Rein Van Helden a roulé et Suzuki s’est retrouvé sans espoir.

Une nouvelle victoire pour les anti-football ? Non, non, et merci Daiki. Junior Bocat a réussi à atteindre la ligne de fond et a servi son ailier de collège qui a délicieusement marqué de la tête.

Extase à Stayen, qui peut enfin renouer avec la victoire après quatre matches, creusant ainsi un nouvel écart avec le bas du classement. RWDM, en fonction des résultats, pourrait être 14ème dimanche soir.